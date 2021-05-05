Совхоз-комбинат «Заря» реализует населению кур-несушек

Квохчущая пернатая гвардия «Зари» – это 252 тысячи взрослых кур. Живые аппараты по производству яиц выдают более 5 миллионов штук в месяц. Несутся практически каждый день. Элитных цыплят покупают в Гомеле. Холят-лелеют цыплят до 100 дней, после малыши официально переходят во взрослую категорию, где и остаются до преклонных по фабричным меркам 80 недель. Кстати, по мере взросления курицы меняют место жительства, как правило. В одном птичнике собирают птиц приблизительно одного возраста. Яйца курица несет, начиная с 140 дня жизни. Через 1,5 года яйценоскость снижается. Для личных хозяйств это не критично, а вот для фабрики, где все построено таким образом, чтобы каждая несушка давала по яйцу в день, да. Поэтому взрослую птицу реализовывают населению. В домашнем хозяйства такие курицы, как правило, несутся еще не один год. На «Заре» также продают инкубаторное яйцо и цыплят. Спрос есть. На птицефабрике отмечают, что с каждым годом он растет.