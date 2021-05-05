Пасхальный концерт на Светлой Седмице

На протяжении 40 дней православные христиане продолжают делиться благой вестью о чуде Воскрешении Господнем. В Мозырском районе уже традицией стали пасхальные концерты на Светлой Седмице.

Праздник Пасхи – один из самых любимых и почитаемых верующими. На Светлой Седмице в Мозырском районе традиционно дают большой благотворительный концерт. В этом году мероприятие прошло в Городском Дворце культуры. Всех, кто пришел разделить радость праздника, поздравил епископ Туровский и Мозырский Леонид.

О духовной связи и о благой вести христианского чуда в этот вечер говорили и почетные гости – представители администрации района и общественных организаций.

На пасхальный концерт приглашают прихожан Туровской епархии и всех желающих мозырян. Уже привычно, коррективы внесла пандемия: зрители в зале в масках, рассаживаться старались с дистанцией. Со сцены звучала классическая музыка, проникнутая христианскими мотивами. Выступали творческие коллективы музыкального колледжа, хор Свято-Михайловского собора, юные дарования. Радость и свет, которые приносит с собой Пасха, смог почувствовать каждый. И поздравления – словесные и музыкальные, — в этот вечер звучали особенно тепло.

Екатерина Юрченко, Светлан Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ