Как убедить членов трудового коллектива к вступлению в профсоюз? Специальный тренинг на тему «Мотивация профсоюзного членства» провели для профсоюзных лидеров цехов и подразделений Мозырского НПЗ.

Семинар-тренинг «Мотивация профсоюзного членства» собрал профсоюзных лидеров цехов и подразделений Мозырского НПЗ, чтобы не просто подискутировать на тему, а разобрать все до мелочей. Как побудить людей к вступлению в профсоюз? Почему одни вступают в организацию, а другие категорически отказываются? Как стимулировать профсоюзное движение? Как организовывать профсоюзную работу в цехах и на производстве? Ведь профсоюзы просто обязаны не отрываться от реальности, всегда держать руку на пульсе жизни. И видеть нужно не только положительные ее стороны, но и реальные проблемы человека. В последний год работать профсоюзам особенно сложно. Для того, чтобы убедить человека в необходимости вступить в организацию, нужно самому побывать, как говорится, по разные стороны баррикад. И среди ярых сторонников профсоюзного движения и среди его полных противников. Чтобы объединить людей важно донести истинные преимущества и быть готовыми ответить на самые каверзные вопросы.

Первое же задание оказалось для участников настоящим испытанием. Задача была, разбившись на две команды, высказать аргументы «за» и «против» профсоюзного членства. Дискуссия получилась довольно жаркой. Таким образом, люди, являющиеся лидерами своих коллективов, прочувствовали и привлекательные и непривлекательные стороны профсоюзного членства. Первичная организация «Белхимпрофсоюза» Мозырского НПЗ – организация с большим опытом и сложившимися традициями. Членство в ней – дело добровольное. Профсоюзным лидерам приходится выступать в роли мотиваторов. И кроме коммуникативных умений, лидер обязан иметь и специальные знания. Подробно остановились и на том, что может служить помехой в достижении мотивационной цели. Это излишняя горячность, поспешность, упрямство, отсутствие должной самокритичности и конфликтность. На семинаре-тренинге прорабатывали и стратегию поведения в различных ситуациях.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ