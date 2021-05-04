Мозыряне завоевали четыре диплома на олимпиаде школьников по программированию в Санкт-Петербурге

На Индивидуальной олимпиаде школьников по информатике и программированию, которая проходила в Санкт-Петербурге, четверо воспитанников Клуба юных пожарных завоевали дипломы и получили квоту Правительства Российской Федерации на образование. Причем конкуренция была весьма серьезная. В финале олимпиады участвовали 378 школьников из 7 государств. Участникам заключительного этапа было предложено в течение четырёх часов спроектировать и реализовать пять программ. Мозырянин Станислав Дамасевич стал лучшим из 38 белорусских участников на этой олимпиаде. Дипломы III степени получили Веретенников Максим, Кольченко Антон и Черноокий Никита. Напомним, тренер способных школьников из Мозыря — талантливый педагог дополнительного образования «Клуб юных пожарных» Алексей Борунов.