Мозырь отпраздновал 76-ю годовщину Великой Победы

Помнить о подвиге солдат Великой Победы и объединиться ради сохранения мира сегодня. Под таким лозунгом в Мозыре прошел праздничный митинг 9 мая. На Кургане Славы собрались сотни жителей и гостей города, чтобы отдать дань уважения всем и каждому, кто подарил нам День Победы. В этот же день страна отмечала День Государственного герба и Государственного флага.

На площадке вокруг памятного мемориала – сотни благодарных потомков. Все они – и взрослые, и дети, — пришли отдать дань памяти и уважения фронтовикам, подпольщикам, труженикам тыла, узникам концлагерей. В большинстве своем, День Победы собравшиеся называют главным праздником, самым искренним и светлым.

На Мозырщине сегодня проживает всего 35 ветеранов Великой Отечественной войны. Участвуют в церемониалах и вовсе единицы. Большая часть свидетелей тех страшных событий поздравления принимали дома. Праздничные оружейные залпы слушает поколение нового времени. Они же произносят слова благодарности за мирное небо.

Цветы участники митинга возложили к подножию Кургана Славы и к братской могиле. Сюда устремилась река из цветов — от Мозырского райисполкома, Совета депутатов, от трудовых коллективов и жителей города и района. Почтив прошлое, вернулись к настоящему и будущему. В торжественной обстановке школьников приняли в ряды Белорусской республиканской пионерской организации. Ребята произнесли пионерскую клятву.

Ребятам постарше, самым активным и деятельным, вручили билеты Белорусского республиканского союза молодежи. После окончания торжественной части часть мозырян устремилась к музею под открытым небом, который расположен на территории мемориального комплекса. Другие – в парк с символичным названием «Победа», где были организованы массовые гуляния.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ