День Победы в парке «Победа»

Сразу после митинга провести время с семьей и еще раз рассказать детям о тех, кто приближал Великую Победу, мозыряне отправились в городской парк. В массовых гуляниях ежегодно принимают участия потомки — внуки и правнуки, — участников Великой Отечественной войны. Те, кому победители подарили возможность жить в мирной стране.

На парковых дорожках можно было встретить людей с черно-белыми портретами. Одно из таких фото – в руках директора детской школы искусств Светланы Серковой. Представляя выставку своих воспитанников, она с трепетом и нежностью делится военной историей своей семьи. Праздничную атмосферу поддержали представители сферы торговли, которые предложили мозырянам широкий ассортимент угощений – от ароматного шашлыка до фастфуда на многочисленных фудкортах. Большой интерес вызвали площадки пограничников: здесь и бесплатная солдатская каша, и четырехлапый боевой друг, и большая выставка настоящего оружия. Свой позитивный вклад в праздник внесла и погода: мозыряне соскучились по теплому солнышку, десятки детей и взрослых устремлялись к многочисленным батутам и другим аттракционам. Организаторы праздника порадовали активностями: тут и театральные зарисовки, и тематические концерты, и показательные выступления радиоуправляемых авиамоделей. Спортивно-игровые и танцевальные программы. 9 мая в городском парке встретились семьи, друзья, коллеги, соседи. У многих на одежде «расцвели» яблоневые веточки, как символ веры и мира. А к вечеру отдыхающие собрались на набережной Припяти, где звучали песни современные и военных лет. Концертную программу «Славе – не меркнуть! Подвигу – жить!» подготовили с участие лучших творческих коллективов района.

Каждую песню, которая прозвучала в программе, большинство зрителей знало и помнило с детства. Вместе со взрослыми, выросшими уже в мирное время, танцевали и подпевали дети. Всех объединяло чувство благодарности. В этот День Победы каждый, кто-то вслух, а кто-то тихо, про себя, обязательно произнес: «Спасибо Вам, ветераны, за мирную и спокойную жизнь!».

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ