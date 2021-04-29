Ювелирная работа. Токарь Александр Герасименко работает на ОАО «Мозырьсоль» 37 лет

1 мая – День труда. Современная молодежь мечтает поменьше работать и побольше зарабатывать. Рабочие специальности не в фаворе. А зря, грамотные специалисты сейчас на вес золота. Токарь ОАО «Мозырьсоль» Александр Герасименко пользуется на предприятии заслуженным авторитетом. Его фамилия занесена в Книгу Трудовой славы, а еще Александр Владимирович удостоен медали «За трудовые заслуги».

С помощью золотых рук Александра Герасименко металл обретает форму, становится важной для производства деталью. Это, можно сказать, ювелирная работа. В основе профессии токаря – знание химии, физики, черчения, навыки конструктора, а еще логическое и образное мышление. На Мозырьсоли Александр Владимирович работает 37 лет. Настоящим высококвалифицированным токарем становятся не во время учебы в техникуме, а во время практической работы. Александр Герасименко имеет 6 разряд. Это почти максимум в токарном деле. Кстати, в этом деле есть место творчеству. Механический участок, где работает Александр Герасименко, считается вспомогательным. Однако именно от этих специалистов напрямую зависит бесперебойная работа основного производства соли. Коллектив слаженный и устоявшийся.

В любой работе важен профессионализм, а еще, как бы банально это не звучало, к делу подходить с душой. Александр Герасименко любит и свою профессию, и предприятие, на которое пришел 37 назад.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ