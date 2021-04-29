Разноцветные кролики, соломенные корзинки, ароматные пряники. В ТЦ «Бобровский» ремесленники представляют изделия ручной работы на пасхальной ярмарке.

Традиция дарить подарки на светлый праздник Пасхи пришла из далеких времен, когда православные ходили друг к другу в гости со сладкими куличами. В качестве презентов тогда и сейчас старались преподносить подарки, сделанные своими руками. Облегчить жизнь современного горожанина решили мастера-ремесленники: и пригласили желающих на Пасхальную ярмарку изделий ручной работы.

Варвара Владимировна не только сама занимается хэнд-мэйдом, но и помогает творческим коллегам презентовать обществу свои работы. В этот раз ярмарка проходит на самой оживленной площадке – в торговом центре «Бобровский». Здесь есть и символы праздника: декоративные сувенирные яйца и разноцветные Пасхальные кролики – на детских резиночках, в виде связанных игрушек или имбирных пряников.

С таким же увлечением, как Ирина, о своих работах рассказывает каждый мастер. Деревянные игрушки, светильники в виде цветов для украшения интерьера, бижутерия, изделия из эпоксидной смолы – каждый предмет, представленный на Пасхальной ярмарке, исключительно ручной работы. А значит, в нем есть тепло рук и души мастера. Что делает такие подарки в светлый праздник Пасхи особенно ценными.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ