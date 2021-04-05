Внимание, розыск! Милиция устанавливает личность мужчины, который совершал покупки чужой банковской картой

Мозырским РОВД устанавливается личность мужчины, который 26 марта совершил хищение барсетки, и воспользовался банковской картой, находившейся внутри. Покупки он оплатил в магазине Евроопт на бульваре Юности, где попал на запись камеры видеонаблюдения. Если вам известная личность этого мужчины, просьба позвонить по телефонам +375-29-538-22-23 или +375-29-248-42-46.