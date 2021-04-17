17 апреля мозыряне выйдут на республиканский субботник. Часть собранных средств пойдет на финансирование закупок вакцины от COVID-19 в целях обеспечения доступности вакцинации для населения.

На республиканский субботник мозыряне выйдут 17 апреля. В этом году планируется продолжить работы по благоустройству и приведению в надлежащее состояние объектов и территорий населенных пунктов, историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны. 50% денежных средств, заработанных на Республиканском субботнике, будут направлены Минздраву на укрепление материально-технической базы медучреждений. А также на частичное финансирование закупок вакцины от COVID-19 в целях обеспечения доступности вакцинации для населения. Оставшиеся 50% заработанных на субботнике денежных средств останутся в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома. Их планируется направить на ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы.