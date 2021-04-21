В стране проводится акция «За безопасность вместе»

Статистика свидетельствует: основной причиной гибели людей от пожаров в жилищном фонде – это незнание либо пренебрежение мерами безопасности, так называемый человеческий фактор. В целях повышения уровня безопасности населения Министерством по чрезвычайным ситуациям инициировано проведение республиканской пожарно-профилактической акции по предупреждению пожаров «За безопасность вместе». Акцент будет сделан на обследование противопожарного состояния домовладений одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан, инвалидов, семей, в которых дети находятся в социально опасном положении, проведение с ними инструктивно-разъяснительной работы по соблюдению правил пожарной безопасности, а также информирование населения о возможностях государственных организаций по оказанию услуг по обеспечению их безопасности. Также в рамках акции в качестве консультативной помощи предлагается гражданам обратиться в территориальные органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям для проведения обследования противопожарного состояния жилья.