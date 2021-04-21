Бизнес-тренинг. На Мозырском НПЗ продолжается работа по обучению персонала

На Мозырском НПЗ продолжается работа по обучению персонала. И подход не только качественный, но и количественный. В этом году семинарами и бизнес-тренингами постараются охватить большую часть руководящих кадров.

Обучение персонала, повышение его квалификации – приоритетная задача руководства Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Еще в 2018 году было принято решение о проведении целого цикла обучающих мероприятий по повышению квалификации руководителей. Чтобы охватить обучением как можно большее количество персонала на базе санатория «Сосны» несколько лет подряд организовывали курсы повышения квалификации. В качестве лекторов приглашали педагогов профильного вуза, Полоцкого государственного университета. В прошлом году коррективы внесла пандемия коронавируса. Обучение было временно приостановлено.

Этот семинар по профессиональному управлению командой стал уже третьим по счету. И если первый был рассчитан на день, то следующие два организовали в двухдневный срок. На обучение собрали не только опытных менеджеров, но и молодых руководителей цехов и структурных подразделений завода. По итогу, в трех обучающих семинарах участие приняли более 50 сотрудников.

От современного руководителя требуются не только знания технологических процессов, но и лидерские качества, способность к планированию и организации, принятию решений, коммуникативные навыки, стрессоустойчивость, аналитические способности, умение работать в команде и делегировать полномочия. А еще основы психологии и владение инструментами управления. Именно такой теоретический инструментарий дают бизнес-тренинги. Обучающие мероприятия для сотрудников завода продолжатся в самое ближайшее время. Планируется, что следующий семинар будет организован на базе санатория «Сосны».

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ