В городе высажено около 920 насаждений. Не прошло и пару недель, а уже 6 хвойных деревьев украли

В прошлом году началась реконструкция центральных улиц. Многие мозыряне переживали, что из-за расширения проезжей части было вырублено несколько десятков каштанов. Администрация пообещала, что будет произведена компенсационная посадка. Обещание сдержали. На данный момент высажено около 920 насаждений. Не прошло и пару недель, а уже 6 хвойных деревьев украли неизвестные.

Не так давно вдоль набережной в парковой зоне появились карликовая сосна, клены, китайские березы и еще много разных насаждений. Большинство из них приехало в Мозырь из Польши и Нидерландов. Однако не прошло и двух недель, как в ландшафтном дизайне появились дыры, в прямом смысле. Вначале украли три лиственницы европейские, спустя время еще три.

В прошлом году из-за расширения проезжей части улицы Советской было вырублено несколько десятков каштанов. Согласно Закона о растительном мире, предусмотрена компенсационная посадка. Она началась этой весной. Причем, компенсируют с лихвой. Взамен каштанов, запланировано высадить около двух тысяч разнообразных кустарников и деревьев, на закупку которых потрачено около 340 тысяч белорусских рублей, это компенсационные выплаты. На данный момент реализована треть от запланированных мероприятий.

Растения экзотические и дорогие. К примеру, такая фигуристая туя стоит порядка 600 рублей. Причем, растительный эксклюзив оценили не только рядовые мозыряне, но и те, кто считает, раз не забора, значит, можно брать. Это не вандализм, это воровство. Причем, воруют не у райжилкомхоза, исполкома, а воруют у всех нас.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ