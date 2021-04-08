С началом полевых работ милиция проводит рейды в сельхозорганизациях. Рабочие группы из числа сотрудников РОВД, ОБЭП, госавтоинспекции проводят мероприятия по профилактике и выявлению правонарушений и преступлений в сфере агропромышленного комплекса, мониторинг выхода на линию техники, обеспечения технической укрепленности помещений.

Профилактика хищений и обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей на объектах агропромышленного комплекса. В рабочие группы, которые мониторят и контролируют состояние и готовность к работам сельхозтехники, вошли сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, отдела охраны правопорядка и профилактики, Госавтоинспекции. Помимо контроля техники, в том числе находящейся на ремонте, сотрудники милиции будут обращать внимание на организацию сторожевой охраны, необходимого освещения, состояния запирающих устройств и, как следствие, недопущение воровства товарно-материальных ценностей. По факту выявленных нарушений проводится проверка, виновные будут привлечены к ответственности. В РОВД напоминают, за приобретение, хранение, использование или реализацию физическими лицами окрашенного топлива, поставляемого в сельхозорганизации, предусмотрен штраф в размере от 10 до 50 базовых величин. В Мозырском районе постоянно фиксируются преступления, которые совершаются на объектах агропромышленного комплекса. Последние примеры: сторож украл телочку и 10 литров молока, водитель присвоил дизтопливо, а одна из сельхозорганизаций района пострадала от действий мошенника: житель Витебска должен был поставить на предприятие дорогостоящее оборудование, получил предоплату и не выполнил условия договора. Ущерб составил почти 12 тысяч белорусских рублей.