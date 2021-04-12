11 апреля во всем мире отмечается памятная дата — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Она установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд в 1945 году. О погибших и выживших сегодня вспоминали у мемориального комплекса Озаричах.

76 лет назад была освобождена фабрика смерти в фашистской Германии – концлагерь Бухенвальд. Во всем мире в эти дни проходят акции памяти и скорби. Невинных жертв геноцида вспоминают и на Полесской земле, у мемориального комплекса «Озаричи» в Калинковичском районе. На мероприятие, посвященное Международному дню освобождения узников концлагерей, собрались ветераны войны и труда, представители власти, трудовых коллективов, общественных организаций, ученики местной сельской школы. Каждый год на место, где находился лагерь смерти, приезжают и его бывшие узники.

Владимир Михайлович в концлагерь попал совсем маленьким, вместе с семьей. Сегодня он уверен, им повезло: после освобождения домой вернулся вместе с родными. Рассказывает, когда пришли советские солдаты, подступы к лагерю оказались заминированы. Выходить пришлось по спасительной тропе, очень медленно и аккуратно. Ведь роковым мог стать всего один неверный шаг в сторону. Это сегодня здесь высушена болотистая местность, построен мемориальный комплекс, а колючая проволока используется, как декоративный элемент. Но об уже свершившихся страшных событиях напоминает каждый квадратный метр земли: дорога смерти, вдоль которой продолжают расти деревья, венки, детские игрушки на колючем ограждении. Только для бывших узников концлагеря, Озаричи – по-прежнему живая рана. Боль, которую они несут в себе десятки лет. Трагедия, о которой они тихо говорят: «Только бы не повторилось».