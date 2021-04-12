Мозырщина присоединилась к республиканской акции «Неделя леса».

Неделя леса в Мозырском районе началась с экскурсии. Первый объект – шишкосушилка, недавно здесь прошла модернизация, обновлено оборудование. Шишки – природный источник семян. На рынке 1 килограмм стоит порядка 700 рублей. Поэтому собственное производство – это экономия и бережливость для Мозырского лесхоза. За первые три месяца этого года переработано 16 тонн шишек, получено 55 килограммов семян.

А семена высаживаются на полях и в питомнике, который по итогам работы за 2020 год получил статус образцового. Общая площадь территории более 18 гектаров. В настоящее время здесь выращивается более 15 млн. штук сеянцев и саженцев древесных и кустарниковых пород. Наряду с хвойными породами выращиваются и лиственные – дуб, клен, ясень, береза, липа, ольха. Для декора выращивается более 30 видов различных хвойных деревьев и кустарников (ели, сосны, туи, кипарисовики разных форм, можжевельник) плюс десятки видов декоративных лиственных деревьев и кустарников. Посадочный материал покупают как предприятия, так и население. После теоретической части участники недели леса приступили к практике.

35 квартал Боковского лесничества. Здесь была произведена вырубка старых, так называемых, перестоянных деревьев. Сосна, достигая 110 лет, начинает дряхлеть. Поэтому она должна уступить место территорию молодняку. Традиционный жизненный цикл. Фронт работ – порядка 12 гектаров. Посадку делают смешанной: хвойные породы чередуют с березой и ольхой, это профилактика вредоносной деятельности жука-короеда. Плюс отдельно заложили плантацию дуба. Всего было запланировано высадить порядка 80 тысяч саженцев и сеянцев. Неделя леса проводится уже в 14 раз. В нынешнем экомероприятии приняли участие более 200 мозырян.

С погодой повезло. Весна наконец-то вступила в свои права. Яркое солнце, охлаждающий ветер, чистый, наполненный кислородом воздух. Настроение у тех, кто поддержал республиканскую акцию, была самое что ни на есть боевое. Многие из них участвуют в экологических мероприятиях не первый раз.

В этот раз на посадке леса было немало юных волонтеров. Ребята с удовольствием помогали родителям, они понимают: лес – это важно, лес – это будущее.

После проведения республиканской акции эту территорию будут контролировать профессиональные лесничие, чтобы юные деревья прижились и адаптировались. Всего за эту весну запланировано высадить в Мозырском районе более 5 миллионов саженцев и сеянцев на площади 750 гектаров.