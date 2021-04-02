Свадебный форум OH MY WEDDING

Рай для невест в развлекательном комплексе «Сити-центр». Свежие творческие направления свадебной индустрии были представлены на тематическом форуме OH MY WEDDING. Можно ли устоявшимся традициям придать модные оттенки, расскажет Екатерина Юрченко.

В 2021 история свадебных семинаров в Мозыре отметит пятилетний юбилей. Каждый сезон секреты идеального торжества будущим молодоженам раскрывают профессионалы. И каждое такое мероприятие становится маленьким раем для невест.

Несмотря на камерность мероприятия, организаторы постарались сделать его объемным и насыщенным: как если бы это был Ивент на крупной открытой площадке. Красивый и очень полезный, так описывали форум его гости.

Рядом с невестами – будущие мужья, мамы и подружки. В общем те, кого точно интересуют все тонкости и нюансы самого главного торжества в жизни. В качестве спикеров выступали координаторы, ведущие, стилисты, оформители… Важное место в презентации модных тенденций заняли, конечно же, свадебные платья.

Соблюсти все традиции, как того просят родители, и при этом удивить гостей сегодня можно легко: например, если заменить каравай на церемонии дарения модными капкейками, тематически украшенными пряниками или десертом на палочке – клубникой в шоколаде.

Гости, подарки, танцы, развлечения. Как не потеряться в буре событий и эмоций и сделать первый день семейной жизни по-настоящему красивым и стильным? Участники состоявшегося свадебного форума уже знают ответы на волнующие их вопросы. В качестве бонуса каждая пара получила заветные контакты лучших специалистов, вместе с яркими впечатлениями и позитивными эмоциями.