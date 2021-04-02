Ежегодно с февраля по май в пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС районах реализуется традиционный проект – Международная социально-творческая программа «Чернобыльский шлях – дорога жизни». Из года в год программа радует незабываемыми встречами с белорусскими артистами, коллективами и ансамблями. В рамках нынешнего проекта в Мозырском государственном музыкальном колледже выступил заслуженный коллектив Республики Беларусь, фольклорная группа Белорусской государственной филармонии «КупАлинка», а гвоздем программы стал известный музыкант и композитор Эдуард Ханок.

«Чернобыльский шлях – дорога жизни». Социально-творческая программа. Она была инициирована в память о катастрофе 1986 года, но главное у этого проекта — заряжать надеждой, что все будет хорошо. За годы Чернобыльский шлях прошел через все пострадавшие от аварии районы, а их жители получили возможность встретиться с известными белорусскими артистами, коллективами. Кстати, Чернобыльский шлях не единожды проходил через Мозырский район. В этот раз перед зрителями концерта, который состоялся в Мозырском государственном музыкальном колледже, выступили Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Купалинка», фольклорный коллектив Белорусской государственной филармонии. «Купалинка» — это синтез сохранения, возрождения и популяризации народных традиции.

«Купалинка» — популярный коллектив, известный далеко за пределами Беларуси. Однако на мозырском концерте фольклорный ансамбль, можно сказать, был на разогреве. Причем, это вовсе не обидный в данном случае статус. Ведь хедлайнер — музыкант и композитор, имя которого говорит само за себя – Эдуард Ханок. Песни, к которым он написал музыку, становились шлягерами. Их исполняли Алла Пугачева, Эдуард Хиль, Лев Лещенко, «Сябры», «Песняры». На концерте Эдуард Ханок пел и рассказывал предысторию хитов. Как, к примеру, песня «Малиновка», которая исполнялась в ресторанах, а после по счастливому стечению обстоятельств перекочевала в репертуар тогда еще не очень известно ансамбля «Верасы».

Музыкант, песенник, композитор, а теперь и писатель, активно занимается научной деятельностью. Эдуард Ханок постоянно развивается. В этом и есть секрет молодости. Недавно в свет вышла книга «То ли еще было».

Человек-легенда, песни которого всенародно любимы, невероятно обаятельный, открытый, с чувством юмора, человек-зарядка, зарядил весь зал позитивом. Эдуард Ханок нашел своей рецепт, как поддерживать себя в тонусе: утром после ледяного душа, 30 минут пения, причем исполняет исключительно современные хиты, так сказать творческая подпитка от молодежи.