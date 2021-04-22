Стартует республиканская профилактическая акция «Мотодвижение – без нарушений»

Акцент – на водителей двухколесных транспортных средств. С 23 по 30 апреля госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию «Мотодвижение – без нарушений». Цель – предупреждение ДТП с участием мототранспорта, пропаганда соблюдения дорожных правил, взаимоуважения на дороге, пресечение хулиганских действий. Весенне-летний период характеризуется увеличением на дорогах двухколесного транспорта. Как следствие этого возрастает количество дорожно-транспортных происшествий с их участием. Ключевые факторы риска – нарушение скоростного режима, неиспользование мотошлемов, вождение в нетрезвом состоянии. Сезон только начался, а уже 11 апреля в результате мотоаварии погиб 34-летний мозырянин.