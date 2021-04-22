На линию «102» поступило сообщение о нетрезвом водителе на улице Мозыря.

18 апреля примерно в 3 ночи на линию «102» поступило сообщение, в направлении бульвара Юности движется нетрезвый водитель автомобиля «ВАЗ». Госавтоинспекторы выехали по указанному адресу. Остановившись на перекрестке, они увидели, как автомобиль «ВАЗ», о котором шла речь, на большой скорости ехал по ул. Гагарина. Водитель, потеряв контроль над управлением, совершил наезд на островок безопасности, от чего автомобиль ушел в неуправляемый занос. За рулем оказался 25-летний местный житель. Он был доставлен на медосвидетельствование. В выдыхаемом воздухе было 3 промилле алкоголя. За грубое нарушение ПДД водитель был привлечен к административной ответственности. К слову, за истекший период в Мозырском районе задержано 88 нетрезвых водителей, 177 – не имеющих права управления.