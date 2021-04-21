Сквер Памяти жертвам Чернобыльской аварии привели в порядок сотрудники МЧС и БРСМ

26 апреля исполняется 35 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Катастрофа, которая разделила жизнь белорусов на до и после. В понедельник, в сквере памяти жертвам аварии, пройдет памятный митинг. А сегодня сквер в порядок приводили сотрудники МЧС и молодежь.

Мемориальный памятник «Жертвам Чернобыля» был открыт в Мозыре напротив исполкома в 10-ю годовщину со дня взрыва на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1996 года. Памятник сделан в виде символической белой часовни, олицетворяющей невидимую глазу опасность, внутри которой находится черный каменный памятный знак, на котором выбит год Чернобыльской аварии. Над часовней установлен христианский крест. Здесь каждый год в годовщину со дня трагедии проводятся молебны в память о страшной катастрофе. Накануне 35-годовщины здесь собрались волонтеры, чтобы привести его в порядок. Волонтерскую инициативу поддержали и работники горрайотдела по чрезвычайным ситуациям. И не случайно. Работники МЧС первыми прибыли к месту трагедии, первыми приступили к ликвидации последствий. На нынешнее мероприятие – уборку сквера, многие пришли с семьями.

Отголоски Чернобыльской катастрофы отзываются и спустя 35 лет. Мозыряне о трагических событиях знают не книгам и фильмам, а по рассказам очевидцев. Многие были отправлены на ликвидацию последствий в саму грязную зону. Один из них Геннадий Денисов.

У Геннадия Денисова от аварии на Чернобыльской атомной электростанции остались не только воспоминания, ликвидация последствий отразилась на здоровье.

В понедельник, 26 апреля, мозыряне соберутся в этом сквере. Торжественный митинг – дань памяти всем жертвам Чернобыля.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец.