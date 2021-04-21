На сцене Мозырского драматического театра состоялся показ спектакля «Русалка» театральной студии «Летучий корабль» Мозырской детской школы искусств №2. Большая сцена и полный зрительный зал… Среди зрителей была и наша съемочная группа.

Аншлаг в зрительном зале и волнительная суета за кулисами… Впервые в истории театральная студия «Летучий корабль» Мозырской детской школы искусств №2 представляет свой спектакль на профессиональной сцене. И хотя сегодня уже не премьера, волнуются юные артисты не меньше, ведь эти стены и эта сцена не только помогают, но и накладывают определенную ответственность.

Русалка Ганса Христиана Андерсена – это сказка с особенным смыслом. Тема первой любви и тяжелых переживаний, поступки героев, готовых на все ради достижения цели. Свой спектакль юные артисты и их талантливый педагог адресуют зрителям 12+.

Работа на сцене – это итог долгого творческого труда. Прежде чем сыграть чувства и эмоции, ребята проживают их на репетициях. Зритель видит уже отточенный результат. Спектакль «Русалка» – это яркое, насыщенное действо, которое то и дело выплескивалось с большой сцены в зрительный зал. Главную героиню, Русалку, в спектакле сыграла выпускница театральной студии Юля Кудрицкая. Юная артистка мечтает о профессиональной карьере.

Янина Русецкая в спектакле – это воплощение зла и ненависти. Она играет Даму. В театральной студии Янина тоже старожил. Говорит, что проживая разные эмоции на сцене, научилась понимать и любить весь мир. Театральному отделению Мозырской детской школы искусств №2 уже 8 лет. За это время состоялось три выпуска. Первое выступление юных артистов на профессиональной сцене оценили сотни ребят. Приглашали на спектакль и артистов Мозырского драматического. Незабываемые впечатления в итоге получили все: и те, кто находился в зале и те, кто играл на сцене.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ