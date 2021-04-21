На сцене Мозырского драматического театра состоялся показ спектакля «Русалка» театральной студии «Летучий корабль» Мозырской детской школы искусств №2. Большая сцена и полный зрительный зал… Среди зрителей была и наша съемочная группа.
Аншлаг в зрительном зале и волнительная суета за кулисами… Впервые в истории театральная студия «Летучий корабль» Мозырской детской школы искусств №2 представляет свой спектакль на профессиональной сцене. И хотя сегодня уже не премьера, волнуются юные артисты не меньше, ведь эти стены и эта сцена не только помогают, но и накладывают определенную ответственность.
Русалка Ганса Христиана Андерсена – это сказка с особенным смыслом. Тема первой любви и тяжелых переживаний, поступки героев, готовых на все ради достижения цели. Свой спектакль юные артисты и их талантливый педагог адресуют зрителям 12+.
Работа на сцене – это итог долгого творческого труда. Прежде чем сыграть чувства и эмоции, ребята проживают их на репетициях. Зритель видит уже отточенный результат. Спектакль «Русалка» – это яркое, насыщенное действо, которое то и дело выплескивалось с большой сцены в зрительный зал. Главную героиню, Русалку, в спектакле сыграла выпускница театральной студии Юля Кудрицкая. Юная артистка мечтает о профессиональной карьере.
Янина Русецкая в спектакле – это воплощение зла и ненависти. Она играет Даму. В театральной студии Янина тоже старожил. Говорит, что проживая разные эмоции на сцене, научилась понимать и любить весь мир. Театральному отделению Мозырской детской школы искусств №2 уже 8 лет. За это время состоялось три выпуска. Первое выступление юных артистов на профессиональной сцене оценили сотни ребят. Приглашали на спектакль и артистов Мозырского драматического. Незабываемые впечатления в итоге получили все: и те, кто находился в зале и те, кто играл на сцене.
Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ
На сцене Мозырского драматического театра состоялся показ спектакля «Русалка» театральной студии «Летучий корабль»
На сцене Мозырского драматического театра состоялся показ спектакля «Русалка» театральной студии «Летучий корабль» Мозырской детской школы искусств №2. Большая сцена и полный зрительный зал… Среди зрителей была и наша съемочная группа.