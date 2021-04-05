С чего начинается лес? Семинар по лесовосстановлению прошел в 8 школе

В Беларуси стартовала Неделя леса. Принять участие в ежегодной акции могут все желающие. В 8 школе два года назад появилось собственное лесничество. Ребята, которые в нем состоят, тоже будут высаживать деревья.

С чего начинается лес? С шишек. Но не все так просто. Шишки – это естественное лесовосстановление. Но в природные процессы уже давно активно вмешивается человек. И на месте вырубленных деревьях высаживаются сеянцы из питомника. Семинар по лесовосстановлению, который проходил в 8 школе, состоял не только из теории. Рассказ сопровождался демонстрацией наглядного пособия. Два года назад под патронажем Мозырского опытного лесхоза в 8 школе появилось свое лесничество. Учащиеся разных возрастов с 6 по 9 класс, носят соответствующую форму, и раз в неделю собираются на тематическое занятие. У них есть свой гимн и кодекс чести. Эти ребята умеют не просто любоваться природой, они стоят на ее защите. Основы пчеловодства, лесоводства, ребята получают практическое домашнее задание, например, прорастить виноградную лозу, а еще участвуют в волонтерском движении и разрабатывают научные проекты. В Беларуси стартовала Неделя леса. Юные экологи из 8 школы обязательно примут участие в акции и внесут свою лепту в лесовосстановление.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ