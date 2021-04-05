Дети нуждаются в вашей помощи

Романович Владислав родился первым из двойни 18 сентября 2018 г. без одного ушка и без слухового прохода.

Диагноз — атрезия и микротия слухового прохода, кондуктивная тугоухость 3 степени справа. К сожалению, в Беларуси операции по восстановлению слуха не проводят. Родителям мальчика предложил помощь Global Hearing Institute, США, Калифорнийский институт. За одну комбинированную операцию врачи восстановят слух и сделают реконструкцию ушной раковины. Стоимость лечения составит 87000 $. Владу дают высокий шанс вернуть слух до нормы, и он сможет развиваться как все здоровые слышащие дети. Эта сумма слишком велика для родителей мальчика.

Врублевский Всеволод родился 6 января 2016 г. У него врожденный порок развития наружного и среднего уха, микротия и атрезия наружного слухового прохода справа.

Вернуть ребенку слух в силах доктору из Америки Шерил Левин, которая специализируется на операциях по реконструкции ушных раковин, используя индивидуальные, цельные 3-d импланты из современного медицинского материала Su-Por. После онлайн-консультации с доктором родители мальчика выяснили, что Сева является кандидатом на такого рода операцию, однако стоимость ее слишком высокая для их семьи (60500 $ и минимум 10000 $ сопутствующие расходы).

Чтобы Сева полноценно мог слышать, кроме реконструкции ушной раковины ему необходима слуховая система Adhear (3900 EUR ~ 4818 $). Итог: 65318 $. Это баснословная сумма для семьи Врублевских, даже с учетом тех средств, которые они смогли самостоятельно собрать.

Саморосенко Елисей, 23.09.2017 г. р., родился без ушка. Диагноз — врожденные аномалии (пороки развития) уха, вызывающие нарушение слуха; врожденный порок развития наружного и среднего уха справа; правосторонняя тугоухость 2-й степени. Как и Романовичу Владиславу ему необходима операция в США и стоимость ее предварительно 74250 $ (64250 $ на операцию + 10000 $ самый минимум на визы, перелет, страховку и проживание в США на период реабилитации).

С просьбой об оказании в сборе средств на лечение и реабилитацию родители детей обратились в благотворительный фонд «Дать Надежду». Оказать помощь возможно коллективным сбором денежных средств и переводом на расчетный счет BY74POIS30150046954101933001 в ОАО «Паритетбанк» г. Минск, получатель — Фонд «Дать Надежду», УНП 790613339, код банка POISBY2X, либо в индивидуальном порядке или коллективом через:

-платежную систему ЕРИП (номер услуги 7449356);

-пожертвованием по банковским картам через систему электронных платежей bePaid на нашем сайте: https://d-n-bobruisk.by.

Обращаем ваше внимание на то, что пожертвование по банковским картам возможно будет произвести только при подключенной у вас услуги 3-D Secure.

Также вы можете совершить телефонный звонок на нашу благотворительную линию со стационарного телефона по номеру 8 902 2150101 (стоимость пожертвования 3 руб.). Данная услуга доступна со стационарного телефона.

Надеемся, что вы не останетесь безучастными к нашей благотворительной деятельности и окажете помощь.

С уважением Владимир СЕМЕНЧУКОВ,

директор благотворительного фонда «Дать Надежду»