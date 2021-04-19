Поможем ребенку вместе! Фадею пять лет, но он не знает, как выглядят мама и папа. Испанские врачи дали родителям надежду

Фадею Смирному из города Витебска уже 5 лет, но он ни разу не видел своих маму и папу. При рождении мальчику поставили диагноз — «бельмо роговицы обоих глаз». Малыш был обречен на вечную слепоту, родись он в прошлом столетии, но сегодня это заболевание поддается лечению благодаря новым технологиям. Проблема в том, что в Беларуси не все из них доступны, а лечение за рубежом — не по карману белорусским родителям. Источник фото: архив героини Ольга и Дмитрий Смирновы воспитывали маленькую дочку Ярославу, когда узнали о том, что снова станут родителями. По словам Ольги, беременность у нее протекала хорошо, все анализы были в порядке. Но после родов вместо поздравлений родители увидели растерянность и волнение в глазах врачей. — О том, что у сына бельмо на глазках, нам сообщили сразу, — рассказывает мама мальчика. — Сказать, что земля ушла из-под ног — не сказать ничего. Если честно, я просто рыдала день и ночь. Когда во время беременности тебе говорят, что у ребенка будет патология, ты готовишься к этому, а в случае с Фадеем мы ждали здорового ребенка. Было очень сложно принять эту ситуацию, хотя меня сильно поддерживали мои родители и муж. Фадею поставили диагноз — врожденная патология глаз: склерокорнеа, помутнение роговицы правого глаза, васкуляризированное бельмо роговицы левого глаза. Постепенно родители стали изучать информацию о болезни младшего ребенка и узнали, что шанс увидеть этот мир у мальчика есть. — Раньше это заболевание было неизлечимо, но с приходом современных технологий довольно часто успешно поддается лечению. К большому сожалению, наш случай в это счастливое число не попадал, по крайней мере, в реалиях Беларуси. Когда Фадею было всего около месяца, родители поехали на обследование в офтальмологическое отделение Минской городской детской клинической больницы № 4. Врачи прогнозом не порадовали. Источник фото: архив героев Родители решили проконсультироваться также у специалистов в Московском научно-исследовательском институте педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева, но и там офтальмологи лишь посочувствовали и посоветовали смириться со слепотой ребенка. — Можно бесконечно советовать другим принять и отпустить ситуацию, но когда речь идет о твоем ребенке, каждый родитель будет искать хоть малейшую возможность что-то исправить. Мы тоже решили искать надежду на то, что наш малыш сможет когда-нибудь увидеть этот мир. После многочисленных консультаций родители узнали, что Фадею может помочь пересадка донорской роговицы. В Минске ему сделали несколько таких операций, но началось отторжение донорского материала. Операции не приносили результатов. Фадей пошел в специализированный детский сад, где он единственный незрячий ребенок. Несмотря на это, мальчик растет активным и творческим. — Фадейка — обычный ребенок, и я стараюсь его развивать, очень много времени ему уделяю, не делая никаких поблажек из-за зрения. Фадей катается на самокате и беговеле. Сейчас мы осваиваем ролики, а зимой пробовали коньки и лыжи. Он ходит в бассейн и уже умеет плавать, пусть по-своему, но на воде держится. Также Фадей занимается интуитивным футболом в форме игры и в театральном кружке. И очень любит рисовать красками, пусть и не видит ничего, но ему нравится. В марте этого года родителям Фадея удалось привезти сына на консультацию к профильному по этому заболеванию доктору Maria F. De Lapaz в Испанию. — Благодаря помощи добрых людей мы улетели в испанскую офтальмологическую клинику Barraquer в Барселоне. Там мы прошли полное обследование глаз, по результатам которого врач пришла к выводу, что пересадка донорской роговицы Фадею не подходит. В Беларуси ему сделали уже не одну пересадку, и роговица не приживалась. Но врач посоветовала выход из ситуации — пересадить искусственную роговицу. Операция не вернет Фадею стопроцентного зрения, но позволит видеть предметы на близком расстоянии, чего сейчас у Фадея нет. И такую возможность мы, конечно, не можем упускать. Источник фото: архив героев В Испании Фадея готовы принять, но с условием, что месяц после операции он будет находиться под контролем врача, а затем приезжать на консультации. По словам мамы, испанские врачи не могут отпустить их домой, потому как в Беларуси такие операции не проводятся, а, значит, нет специалистов, которые смогут наблюдать мальчика после операции. А в этот период очень важно следить за тем, как будет проходить процесс приживления искусственной роговицы, поскольку есть риск возникновения внутриглазной инфекции. — Врачи этой клиники делают успешные операции по пересадке искусственной роговицы и дают шанс на восстановление зрения нашему мальчику, который за свои пять лет еще ни разу не увидел маму. Единственное обстоятельство, омрачающее радость от возможной победы, это слишком высокая цена операции и лечения. Таких денег у нашей семьи, к сожалению, нет. Операция по пересадке искусственной роговицы в испанской офтальмологической клинике Barraquer обойдется семье в 25 500 евро. На сегодняшний день благодаря помощи неравнодушных людей семье удалось собрать лишь 5 000 евро. Клиника примет Фадея, как только у родителей будет вся сумма на операцию. — Глядя на то, каким активным и жизнерадостным растет наш сынок, мы не можем упустить этот единственный шанс на новую жизнь. Мы вынуждены обратиться к вам за помощью. Мы просим вас не остаться равнодушными, если есть хоть маленькая возможность помочь нам вернуть зрение нашему сыночку Фадею. Источник фото: архив героев Реквизиты для помощи Фадею Смирнову: Пополнить БАЛАНС МТС +375 29 233 93 14 Услуга МТС «поделись балансом» *363*375292339314*сумма#вызов Карта Беларусбанк 6711 7700 1545 0443 до 12/23 Смирнова Ольга Карта Альфа-банк 4585 2042 2394 7360 до 01/24 Не именная (instant issue) +375 29 596 22 89 (пополнение карты по номеру телефона для клиентов Альфа-банка) IBAN BY34ALFA301430F4GY0010270000 Карта Сбербанк России 5469 3800 8193 4001 (на доверенное лицо Юлия С.) PayPal paypal.me/nadiahelp (Надежда Манцевич доверенное лицо) Благотворительные счета в ОАО «Беларусбанк» УНП 100325912 БИК АKBBBY2X Счета открыты в г. Витебск, ул. Кирова, 10-45, отд. 200/2014 на имя Смирновой Ольги Михайловны Транзитный счет BY27 АКВВ 3819 3821 0003 0000 0000 ✔В белорусских рублях BY10 AKBB 3134 0000 0048 3007 0000 ✔В долларах США BY20 AKBB 3134 1000 0027 2007 0000 ✔В евро BY91 AKBB 3134 2000 0023 8007 0000 ✔В российских рублях BY94 AKBB 3134 3000 0021 5007 0000 Электронный адрес для связи: [email protected]