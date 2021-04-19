ДТП в Калинковичском районе: работники МЧС спасли пассажира

18 апреля Калинковичском районе 51-летний водитель автомобиля «Фольксваген Гольф», двигаясь со стороны Бобруйска в направлении Мозыря, потерял контроль над машиной, после чего съехал в правый по ходу движения кювет, где совершил наезд на дерево. Водитель, а также две женщины-пассажира 52 и 54 лет получили различные травмы, одна из них оказалась зажата на переднем сидении. Потребовалось вмешательство спасателей. С помощью спецсредств пострадавшую освободили и передали врачам скорой помощи. Все, кто на момент аварии находились в машине, были госпитализированы.