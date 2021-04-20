Пограничники и субботник

17 апреля военнослужащие и гражданский персонал Мозырского погранотряда приняли участие активное в республиканском субботнике. На республиканском субботнике пограничники благоустроили территории своих подразделений и в военном городке по месту дислокации. Особое внимание было уделено памятникам в приграничных зонах: наведен порядок на 22 объектах боевой и воинской славы, захоронениях времен Великой Отечественной войны, расположенных в Мозыре, а также в Лельчицком, Ельском и Наровлянском районах, где расположены заставы. Таким образом, в фонд субботника мозырские пограничники перечислили более 9 тысяч рублей. Собранные денежные средства пойдут на ремонт, реконструкцию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, а также на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, в том числе на закупку оборудования для оказания плановой и экстренной медицинской помощи населению.