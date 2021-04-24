24 апреля – районный субботник на Мозырщине

24 апреля 2021 года в Мозырском районе пройдет районный субботник по санитарной очистке и уборке территорий. Денежные средства, заработанные в день проведения субботника, будут перечислены на внебюджетный счет райисполкома № ВY20AKBB36414230001013300000, открытый в ЦБУ № 317 ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 400036117, БИК банка – АКВВВY2X, и направлены на укрепление материально-технической базы учреждения здравоохранения «Мозырская центральная городская поликлиника» – проведение ремонтных работ зданий и сооружений подведомственных учреждений.

Назначение платежа – перечисление денежных средств, заработанных в день проведения районного субботника 24 апреля 2021 г.