На пенсию – с почестями, песнями и душевными словами. Нефтепереработчики говорили «спасибо» за труд своим коллегам

Будущее следующих поколений обеспечено трудом предыдущих. Эту фразу часто можно услышать во время проводов на заслуженный отдых мозырских нефтепеработчиков. И это не случайность: мужчины и женщины, собирающиеся на праздничное мероприятие, пишут историю полесского нефтегиганта. Трудовой стаж исчисляется не одним десятком лет. Они приходили на Мозырский НПЗ совсем молоденькими выпускниками, а покидают его зрелыми, опытными специалистами.

Провожать на заслуженный отдых пенсионеров приходят их ученики – руководители структурных подразделений. И снова это о той самой связи поколений, которой славятся заводчане. Каждый начальник цеха или отдела обязательно произносит душевную речь. И в основе каждого выступления лежит «Спасибо за опыт, за знания, за поддержку!».

Проводы на пенсию в Хрустальном зале Дворца культуры Мозырского НПЗ проходят раз в три месяца. Накануне героями душевного мероприятия стали почти полтора десятка заводчан: машинисты технологических насосов и операторы, водитель трамвая и сотрудник кадровой службы. Люди разных профессий, объединенные Мозырским НПЗ. Кстати, на этом жизненные пути предприятия и его пенсионеров не расходятся: они всегда желанные гости на заводских мероприятиях. А кто-то и вовсе присоединится к ведомственной ветеранской организации, где знают, как жизнь на пенсии превратить в ураган положительных эмоций и увлекательных событий.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ