«Играем вместе». В Мозырской детской школе искусств № 2 прошла Неделя народного отделения

Неделя народного отделения в Мозырской детской школе искусств №2 стартовала 19 апреля. Ее открыл концерт «Играем вместе», участие в котором приняли ребята, обучающиеся на народном отделении, образцовый оркестр баянов и народный ансамбль баянистов «Вдохновение». На народном отделении Мозырской детской школы искусств №2 трудится коллектив творческих, активных преподавателей. Их задача – не только научить ребят играть на инструменте, но и приобщить к искусству, полюбить народную музыку. На концерте ребята и педагоги исполнили произведения различных стилей и жанров. Мелодии из кинофильмов, эстрадные композиции, популярную музыку. Среди благодарных зрителей – мамы и папы, бабушки и дедушки. Этот концерт стал первым мероприятием, приуроченным к неделе народного отделения, которая стала уже традиционной. Запланированы так же открытые уроки, методические объединения, на которые приглашают не только обучающихся в школе ребят, но и выпускников. Главная цель всех мероприятий – популяризация музыкального искусства и исполнительского мастерства. Неделя народного отделения завершилась 23 апреля.

Лидия Потар, Виктор Цырулик, Вячеслав Приписнов. ТКМ