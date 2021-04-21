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Рубрика: Новости

На автодороге «Бобруйск-Мозырь-гр.Украины» 19-летний водитель не справился с управлением

21 апреля 2021, 20:35

19-летний водитель со стажем вождения менее года, за рулем автомобиля «Ниссан», двигался со стороны Мозыря в направлении Бобруйска. Во время совершения обгона попутных машин, при возвращении в свою полосу, не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем «Крайслер» под управлением 34-летнего мужчины. В результате ДТП водитель «Крайслера» с травмами был госпитализирован.

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