ГАИ усилит контроль за соблюдением ПДД водителями маршрутных транспортных средств.

Обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении на городских и междугородних маршрутах продолжает оставаться сложной. Среди водителей этой категории транспортных средств имеются факты недисциплинированности и нарушений Правил дорожного движения, в том числе управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим, с 20 по 30 апреля 2021 года Госавтоинспекцией совместно с представителями транспортной инспекции и унитарного предприятия «Белтехосмотр» будет организовано проведение профилактических мероприятий, направленных на пресечение нарушений дорожных правил и предупреждение ДТП с участием транспортных средств, задействованных в перевозке пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении. В ходе мероприятия особое внимание будет уделяться физическому состоянию водителей маршруток, осуществлению посадки и высадки пассажиров, соблюдению скоростных режимов, соблюдению правил обгона, наличию всех необходимых документов, а также соблюдению режима труда и отдыха.