Практическое занятие протяженностью в несколько часов. Учащиеся политехнического колледжа посетили нефтеперерабатывающий завод

На проходной Мозырского нефтеперерабатывающего завода – студенты Мозырского политехнического колледжа, можно сказать, будущие заводчане. Посещение завода – часть практики. Еще в 2008 году при организационной и материальной поддержке нефтеперерабатывающего в колледже была открыта группа по подготовке специалистов по востребованной на предприятии специальности «переработка нефти и газа» по квалификации «техник-технолог» с присвоением промежуточной рабочей профессии «оператор технологических установок». Всего процесс обучения занимает 4 курса. Теория и много практики, причем сразу же на заводе. Чтобы обучение в колледже было плодотворным, НПЗ старается организовать учебный процесс максимально приближенным к условиям предприятия. Для этого и проходят такие выездные учебные дни. В учебных аудиториях колледжа – лекции по слесарным работам. Соответственно, в цехах ремонтно-механического производства проходит практика, тут все можно увидеть своими глазами. Практическое занятие протяженностью в несколько часов.

Алексей Петрович Гуд, ныне преподаватель политехникума, проработал на заводе 23 года. Считает, в колледж на специальность «переработка нефти и газа» приходят изначально мотивированные ребята. Задача педагогов – выпустить качественно подготовленных специалистов. Специалисты ремонтно-механического производства показывали новое оборудование. Современные станки, которыми управляет один человек, выполняют сложную и точную работу. В целом, нефтепереработка – отрасль ответственная. Требует точности подхода, начиная с выбора профессии. Ребята, которые учатся по специальности «Переработка нефти и газа» выбрали это направление неслучайно. Кто-то продолжает семейную династию и без завода уже не видит профессионального будущего. А для кого-то это четко спланированное перспективное решение. Ведь нефтеперерабатывающий комплекс страны будет всегда актуален.

Интерес к выбранной профессии и желание работать на заводе. Ребята интересовались, задавали вопросы, обсуждали. Вполне возможно, через пару лет завод станет их первым рабочим местом. Потребности в грамотных квалифицированных кадрах растут, ведь производство постоянно модернизируется. Для справки. Начиная с 2008 года (за время сотрудничества политехнического колледжа и нефтеперерабатывающего завода), было подготовлено свыше 300 специалистов.

Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ