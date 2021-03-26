ОАО «Мозырьсоль» посетил начальник Управления Следственного комитета по Гомельской области Сергей Удовиков

Криминогенная ситуация – стабильная. Вначале своего выступления во время встречи с работниками ОАО «Мозырьмсоль» отметил начальник Управления Следственного Комитета по Гомельской области Сергей Удовиков. Правда, произошел значительный рост числа киберпреступлений. Аферисты представляются работниками банков, всеми возможными способами пытаются узнать личную информацию, заветные коды, а после списывают все счетов. Жертвами мошенников становятся представители всех возрастов и сфер деятельности. Есть случаи, когда пострадали сами работники банков. Такого рода преступления легче спрофилактировать, потому что вычислить и задержать такого рода злоумышленников не представляется возможным. На встрече с коллективом предприятия «Мозырьсоль» была затронута и тема экстремизма.

Практика, когда представители различных сфер, приезжают на предприятие, чтобы встретиться с людьми, весьма распространена. Для работников – это возможность получить информацию из первых уст, а для тех, кто выступает, возможность получить обратную связь.

В рамках мероприятия начальник Управления Следственного Комитета по Гомельской области Сергей Удовиков не только пообщался с заводчанами, но и во время экскурсии ознакомился со спецификой предприятия.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ