На 1 копейку. Со 2 марта снова подорожало автомобильное топливо

Со 2 марта снова подорожало автомобильное топливо. Это уже пятое изменение цен в этом году. Последний раз цена на топливо увеличилась 23 февраля: дизель и бензины подорожали на 1 копейку.

С 2 марта в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 75 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 85 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 7 копеек, ДТ — 1 рубль 85 копеек. Это пятое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо увеличилась 23 февраля: дизель и бензины подорожали на 1 копейку. Тогда «Белнефтехим» объяснил это ростом мировых котировок нефти. Министерство финансов предполагает, что в этом году автомобильное топливо в Беларуси подорожает на 6%.

Напомним, в 2020 году цены на топливо менялись 16 раз, в 2019-м — 28, годом ранее — 27.