4 марта состоится прямая телефонная линия с главным государственным санитарным врачом Мозырского района Сергеем Кравченко

Государственное учреждение «Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии» информирует о том, что 4 марта с 9 до 10 утра пройдет прямая линия с главным государственным санитарным врачом Мозырского района Сергеем Владимировичем Кравченко. Позвонив в указанное время по телефону 253875, вы сможете задать вопросы о выполнении требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения Мозырского района.