Единый день безопасности прошел на Мозырском подземном хранилище газа. Участие в совместных учениях приняли также представители пожарной службы, Госпромнадзора, электросетей.

На территории Мозырского подземного хранилища газа прошли учения в рамках Единого дня безопасности. Действия по ликвидации условной чрезвычайной ситуации отрабатывали сразу несколько служб – аварийно-спасательные подразделения ГРОЧС, представители электросетей и газовщики, Госпромнадзор и формирования гражданской обороны.

По легенде учений, параллельно с ликвидацией чрезвычайной ситуации на установке ПХГ, из соседнего населенного пункта поступило сразу два сигнала: в Бобренятах оказалось нарушено электроснабжение и отмечен запах газа. «Устранять» аварийные ситуации пришлось сотрудникам соответствующих служб.

Акция «Единый день безопасности проходила по всей стране в последнюю декаду февраля. Кроме практических учений, много внимания уделялось теории: в трудовых коллективах состоялись тематические встречи, где работникам рассказывали о безопасности в быту, на дорогах и в других сферах. Одна из главных целей акции — развитие в обществе культуры безопасности жизнедеятельности.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ