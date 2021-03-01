1 марта – Международный день борьбы с наркотиками. В течение последних лет проблема потребления наркотических средств, психотропных и токсических веществ стала еще более актуальной. Кто становится наркоманом? Можно ли самостоятельно победить зависимость? Какие признаки указывают на то, что человек принимает наркотики? Об этом и многом другом – в нашем следующем сюжете.

Сегодня наркомания и алкоголизм превратились не столько в проблему медицинскую, сколько в социальную. Производители изобретают все новые и новые вещества и препараты, которые еще не включены в список запрещенных, но, как правило, еще более злокачественны и губительны для здоровья.

Вылечить от наркомании удается всего 2-3% зависимых. То есть в данном случае предупредить – самая важная задача. Насторожить должны уже первые признаки употребления.

Наркобедствие больше поражает именно молодежную среду. 85% состоящих на учете моложе 35 лет. Неумение получать радость от жизни – самая явная причина ухода из реальности.

Вовлеченность в различные культурные, социальные, спортивные мероприятие можно назвать своего рода профилактикой наркомании.

Важно помнить так же, что чем раньше наркозависимому оказана помощь, тем выше вероятность излечения. Обратившись по любому адресу, который вы видите на экране можно получить всестороннюю помощь и поддержку.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ