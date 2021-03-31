День борьбы с туберкулезом накануне отмечало мировое сообщество. В Мозыре волонтёры Красного Креста объясняли учащимся политехнического колледжа, насколько важно вовремя обнаружить инфекцию и начать лечение. Кому это нужно – регулярно проходить профосмотры и сканировать лёгкие, — узнаете из следующего сюжета.

Туберкулез уже много лет – не приговор, болезнь не относится к смертельным заболеваниям. Но его лечение – процесс длительный, не допускающий перерывов и сбоев. Поэтому у заболевания в календаре даже есть «свой день» — 24 марта, когда отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом.

Одно из профилактических мероприятий накануне медики провели в Мозырском политехническом колледже. Учащихся ждали увлекательная лекция и интерактивная викторина. А волонтеры Красного Креста, тем временем, объясняли, насколько важно вовремя обнаружить инфекцию и начать лечение.

Научно доказано, легкие – орган, который не имеет нервных окончаний. Поэтому туберкулез длительное время может протекать бессимптомно, и дать о себе знать уже в запущенной стадии. Тогда появляется тот самый опасный тяжелый кашель. Увидеть начинающееся поражение легких можно на флюрографе. Чтобы в один момент просто не перестать дышать, это профилактическое обследование нужно проходить регулярно. На ваших экранах – полная информация о том, где, когда и на каких условиях в Мозыре делают флюрограф. В межрайонном противотуберкулезном диспансере оказание этой услуги временно приостановлено: в связи с обслуживание температурящих пациентов центральной поликлиники и пациентов с COVID-19.

• на аппарате «Пульмоскан» в инфекционном отделении Мозырской городской больницы, ул. Котловца, 14 (с 8.00 до 12.50, с 14.00 до 18.50, запись на бесплатное исследование по тел.: 24-72-39, 24-72-59, 24-72-60);

• в Мозырском онкодиспансере, ул. Малинина, 9 (с 8.00 до 12.30, с 13.00 до 17.30 в порядке живой очереди);

• в поликлинике № 2, ул. Советская, 164 (с 8.00 до 12.30, 13.30 до 17.30, по записи по тел. 25-09-30, по самозаписи – на 2 недели вперед);

• в Мозырском онкодиспансере, ул. Малинина, 9 (на платной основе с 8.00 до 10.00, талоны в регистратуре поликлиники № 2, в день 5 снимков, стоимость – 8 руб. 30 коп., пленочный снимок);

• в инфекционном отделении Мозырской городской больницы, ул. Котловца, 14 (с 8.00 до 12.50, с 14.00 до 18.50, платное исследование – 20 снимков в смену в день обращения, стоимость – 2 руб. 82 коп.);

• в Мозырской городской больнице, 5-й этаж, касса – 1-й этаж (с 8.00 до 12.00, стоимость – 3 руб. 14 коп.).