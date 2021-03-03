3 апреля в Беларуси стартует республиканская акция «Неделя леса». Стать ее участником и внести свой вклад в озеленение страны может каждый: для этого достаточно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и заявить о своем желании.

Неделя леса пройдет в Беларуси в 14 раз. В 2020 волонтеры высадили более 23 миллионов деревьев – в основном сосну, ель и березу. Новый лес зашумит на площади около 5,5 тыс. га. Всего работы были организованы на 2332 объектах. Сроки проведения акции в 2021 году — с 3 по 10 апреля. Всех участников лесхозы обеспечат необходимым посадочным материалом, а также инвентарем, обозначат объекты, которые нуждаются в посадке леса. Как и в прошлом году, особый акцент в ходе акции будет сделан на работе с подрастающим поколением. Каждый участник в возрасте до 18 лет получит от лесохозяйственных учреждений памятный сувенир. Кроме того, лесхозы отметят и наиболее активные учреждения образования в своих районах. Если вы хотите участвовать в акции по посадке леса, звоните заранее по телефонам 23-68-02, 23-68-07, 8-029-233-57-11