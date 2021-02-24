Звонок от лже-банкиров

«Здравствуйте, вас беспокоит служба безопасности Беларусбанка. С вашим счетом в настоящее время ведутся подозрительные операции». Звонок на вайбер корреспондента телеканала «Мозырь» едва ли застал врасплох: информация о телефонных мошенниках и их жертвах не нова, хотя и не теряет актуальности. Стоит сказать, псевдопредствитель банка был весьма убедителен: в историю со взломом счета в 21-м веке поверить легко, а страх лишиться накоплений – еще один триггер.

Как говорится, голь на выдумку хитра… И на любое возражение мошенник находил твердый контраргумент.

Прокомментировать ситуацию мы попросили непосредственно представителя «Беларусбанка».

Звонки от мошенников сегодня поступают, в основном, через мессенджеры – вайбер, вотсап, телеграм. Но входящий номер – из России, Украины, Литвы или Эстонии. Могут кибер-преступники пользоваться и специальной программой анонимайзер. Тогда на экране телефона может высветиться реальный номер банковского колл-центра.

Приятный голос, уверенный и слегка сочувствующий тон, знание психологии человека. Так сегодня выглядит темная сторона высоких технологий. Чтобы потом не плакать об утерянных финансах, никогда и никому, особенно по телефону!, не называйте номер карты, срок ее действия, СVC-код и пароль, а также коды подтверждения операций из SMS.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ