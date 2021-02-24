Единство. Развитие. Независимость. Диалоговая площадка молодежного парламента

В ЦДТ центре детского творчества состоялась встреча молодых активистов мозырсщины с участниками всебелорусского народного собрания.

Единство. Развитие. Независимость. Слоган Всебелорусского народного собрания. Слоган диалоговой площадки молодежного парламента. В этом зале собрались эксперты, лидеры и модераторы. Участники всебелорусского собрания и активная молодежь. Общая цель – стабильная страна.

Елена Федоровна Павлечко, председателель исполкома отметила, на Всебелорусском народном собрании на предстоящую пятилетку были выделены 4 приоритетных направления: счастливая семья, сильные регионы, государство-партнёр и интеллектуальная страна. И двигателем должна стать именно молодежь. Валентина Науменко – молодежный лидер Мозырщины была в числе участников всенародного собрания. Для нее участие в форуме стало отличным опытом. У молодежи Беларуси есть уникальная возможность внести свой вклад в принятие взвешенных решений в разных сферах общественной, экономической, политической жизни. Во многом будущее страны определят эти ребята. Инициативные, активные, творческие. У каждого из них была возможность задать свои вопросы экспертам, сделать выводы и дальше двигаться вперед.