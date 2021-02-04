В Беларуси появится новый государственный праздник

День народного единства — новый государственный праздник Беларуси. Точная дата пока не определена, но проработать этот вопрос должны до 1 марта. Напомним, что 2021 год объявлен Годом народного единства. По этому случаю утвержден Республиканский план мероприятий. В него вошли 106 пунктов, в том числе и реализация решений VI Всебелорусского народного собрания. Под знаком народного единства в Беларуси пройдут День Конституции, День Победы, День независимости и другие патриотические праздники. Году народного единства будет посвящен и масштабный республиканский автомотовелопробег. Запланирована и всебелорусская молодежная экспедиция «Маршрутами памяти. Маршрутами единства», всевозможные тематические конкурсы.