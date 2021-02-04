Что такое плохо и что за это полагается? В лицее строителей в рамках «Школы правового просвещения» выступили сотрудники милиции

Что такое плохо и что за это полагается? Чем отличаются кража, разбой и грабеж? С какого возраста наступает административная и уголовная ответственность? Какие преступления наиболее часто совершают подростки в Мозыре, и что изменится с 1 марта, когда вступит в силу новый Административный Кодекс? Информация из первых уст. В лицее строителей в рамках «Школы правового просвещения» в качестве лекторов выступили сотрудники милиции. Рассказали об актуальном: и про хищения имущества, и про употребление наркотиков, распитие спиртных напитков. Кстати, в минувшие выходные проходил тематический рейд по местам развлечения. Как итог – в двух местах, в ресторане и кафе фаст-фут среди отдыхающих были выявлены несовершеннолетние в состоянии алкогольного опьянения.

Еще один блок информационной встречи – это подробный рассказ о преступлениях в сети интернет. Здесь конкретные примеры приводил старший оперуполномоченный группы по противодействию киберпреступности Юрий Квасницкий. В виртуальной реальности сейчас почти все как наяву: здесь выясняют отношения, оскорбляют, хулиганят, воруют, шантажируют. Но за виртуальные преступления предусмотрено реальное наказание. Информирован, значит, вооружен, против киберпреступников. Устная речь лекторов подкреплялась тематическими видеороликами.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ