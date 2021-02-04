Что такое плохо и что за это полагается? Чем отличаются кража, разбой и грабеж? С какого возраста наступает административная и уголовная ответственность? Какие преступления наиболее часто совершают подростки в Мозыре, и что изменится с 1 марта, когда вступит в силу новый Административный Кодекс? Информация из первых уст. В лицее строителей в рамках «Школы правового просвещения» в качестве лекторов выступили сотрудники милиции. Рассказали об актуальном: и про хищения имущества, и про употребление наркотиков, распитие спиртных напитков. Кстати, в минувшие выходные проходил тематический рейд по местам развлечения. Как итог – в двух местах, в ресторане и кафе фаст-фут среди отдыхающих были выявлены несовершеннолетние в состоянии алкогольного опьянения.
Еще один блок информационной встречи – это подробный рассказ о преступлениях в сети интернет. Здесь конкретные примеры приводил старший оперуполномоченный группы по противодействию киберпреступности Юрий Квасницкий. В виртуальной реальности сейчас почти все как наяву: здесь выясняют отношения, оскорбляют, хулиганят, воруют, шантажируют. Но за виртуальные преступления предусмотрено реальное наказание. Информирован, значит, вооружен, против киберпреступников. Устная речь лекторов подкреплялась тематическими видеороликами.
Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ
Что такое плохо и что за это полагается? В лицее строителей в рамках «Школы правового просвещения» выступили сотрудники милиции
Что такое плохо и что за это полагается? Чем отличаются кража, разбой и грабеж? С какого возраста наступает административная и уголовная ответственность? Какие преступления наиболее часто совершают подростки в Мозыре, и что изменится с 1 марта, когда вступит в силу новый Административный Кодекс? Информация из первых уст. В лицее строителей в рамках «Школы правового просвещения» в качестве лекторов выступили сотрудники милиции. Рассказали об актуальном: и про хищения имущества, и про употребление наркотиков, распитие спиртных напитков. Кстати, в минувшие выходные проходил тематический рейд по местам развлечения. Как итог – в двух местах, в ресторане и кафе фаст-фут среди отдыхающих были выявлены несовершеннолетние в состоянии алкогольного опьянения.