Совмин установил предельно допустимый рост цен на социально значимые товары

Перечень социально значимых товаров состоит из 62 позиций. В него вошли крупы, хлеб, некоторые колбасы, мясо, молочные продукты, рыба, некоторые овощи и фрукты, мыло, сахар, спички и др. Список лекарственных средств включил 50 позиций. Постановление обязует не допускать повышения цен на данные товары по 28 февраля, по сравнению с ценами, которые действовали на 24 февраля. С 1 марта изменение цен на социально значимые товары первой категории необходимости не должны превышать 0,2% в месяц к цене на эти товары, сложившейся на последний день предыдущего месяца. Если товар не реализовывался – к цене на товар той же разновидности и расфасовки. Повышение цен выше установленного предела допускается только по согласованию с Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров.