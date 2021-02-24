«Февральский кирмаш» приглашает! Выставка работает до 27 января в здании речного вокзала

Около 20 экспонентов приехали на нынешнюю выставку-ярмарку «Февральский кирмаш-2021», которая расположилась в здании речного вокзала. У мозырян есть возможность приобрести действительно уникальные товары. Травник Надежда Усова уверена, растительные сборы сейчас недооценены и это незаслуженно. Травами лечились испокон веков, это проверенное годами лекарство, которое дарит сама природа. Например, бальзам «Возрождение» на основе кедрового масло – это универсальный антисептик, что сейчас в пандемийные времена особо актуально.

Соседка травницы на экспозиции пчеловод Нина Бурлака. Весна – время авитаминоза, восполнить должный уровень микроэлементов, укрепить иммунитет – все это можно сделать с помощью меда и продуктов пчеловодства.

Чаи, сладости к ним, консервы российских производителей, одежда, аксессуары, постельное белье. Ассортимент «Февральского кирмаша» – многогранен и широк. Индивидуальный предприниматель Кристина Масанская привезла коллекцию шуб. несмотря на то, что до весны несколько недель, как раз-таки в это время цены максимально низкие, плюс близится главный женский праздник. Проведение «Февральского кирмаша» – это многолетняя традиция гомельского отделения торгово-промышленной палаты. В ярмарке участвуют как постоянные экспоненты, так и новички. Выставка работает с 10 до 19 часов. В последний день, 27 февраля, до 3 часов.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ