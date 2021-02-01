Сессия районного Совета депутатов

В очередной сессии кроме депутатов районного Совета, участие приняли председатель райисполкома Елена Павлечко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентина Назаренко и Член совета Республики Олег Слинько.

Прежде чем приступить к рассмотрению вопросов заседания, несколько торжественных моментов. Трем жителям Мозырщины было присвоено звание «Почетный гражданин Мозырского района».

Награды вручили директору «Совхоз-комбината «Заря», сенатору Олегу СлинькоЮ, меценату, директору ООО «Нелли», депутату Мозырского районного Совета депутатов Воскану Чобаняну и руководителю предприятия «Мозырьтехсервис» Алексею Баранову.

Основной вопрос, который вынесли на рассмотрение сессии — отчет председателя Мозырского райисполкома Елены Павлечко о работе исполнительного комитета в 2020 году. Его задачей являлась организация системной работы всех субъектов хозяйствования Мозырского района по выполнению прогнозных параметров социально-экономического развития, целевых параметров, задач и мероприятий комплексного плана ускоренного социально-экономического развития района, повышение качества жизни населения, привлечение инвестиций, защите материальных и социальных интересов жителей района. В своем докладе Елена Федоровна коснулась всех аспектов жизни района: промышленность, сельское хозяйство, строительство, торговля, социальная сфера, культура…

Анализ года прошедшего позволил выстроить планы на перспективу. Прибавить планируют во всех отраслях. Анонсировала Елена Павлечко завершение некоторых долгожданных строительных проектов.

Среди приоритетов в 2021 году – повышение доходов населения, создание комфортных и безопасных условий для жизни граждан района. Текущий год в Республике объявлен годом народного единства. В Мозырском районе 2021 — это год мира и добра.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов, ТКМ