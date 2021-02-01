Мозырский НПЗ. 46-й День рождения.

46-ю годовщину со дня выпуска первой товарной продукции отметили мозырские нефтепереработчики. Финальным мероприятием насыщенной праздничной недели стало торжественное собрание во Дворце культуры НПЗ, куда пригласили передовиков производства и почетных гостей.

Вечер последней пятницы января – традиционное время встречи лучших работников Мозырского НПЗ. На большом экране снаружи ведомственного Дворца культуры гостей встречает фраза, которая в ближайшие часы будет звучат многократно: «С Днем рождения, завод!». К 46-й годовщине со дня выпуска первой товарной продукции полесский нефтегигант подошел с хорошими показателями и в отличном настроении.

Свежие заводские новости, действительно, не могут не радовать. Завершаются строительно-монтажные работы на установке по производству серы. Инженеры и технологи перешли к пусковым операциям на установке по производству водорода: скоро здесь планируют получить первую продукцию. В этом году должны быть закончены строительно-монтажные работы на установке гидрокрекинга. Всего за 2020 год, несмотря на все трудности, на Мозырском НПЗ переработано 8 миллионов 990 тысяч тонн нефти. Заводчане провели на высоком уровне капремонт и сумели выполнить все производственные показатели.

Неоспоримый факт, что главная ценность завода – кадры, подчеркивает количество людей, которые поднимаются на сцену. Заводчанам со стажем присваивают почетное звание «Ганаровы нафтавік». Тем, кто достойно проявил себя на рабочем месте в прошедшем году, — благодарности, дипломы, цветы и подарки. В поздравительных списках – несколько поколений нефтепереработчиков. Мужчины и женщины. Совсем молодые и чуть постарше. Все вместе – дружная заводская семья.

К поздравлениям от руководства района, области, предприятия, концерна и профсоюза присоединились творческие коллективы Дворца культуры.

Не останавливаться на достигнутом. Продолжать развиваться дальше. И обеспечивать устойчивую работу и славу всего предприятия. Впереди у Мозырского НПЗ – новый насыщенный событиями год жизни. А у заводчан – много планов, задач и перспектив, которые обязательно станут реальностью.