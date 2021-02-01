«Неадекватный молодой человек преследовал пятиклассницу» Что известно о происшествии?

В минувшую пятницу по родительском чатам разлетелось видео с подписью «Срочно! Неадекватный молодой человек преследовал пятиклассницу. Совершил действия насильственного характера, в подъезде, а потом в лифте». Что произошло на самом деле. Об этом смотрите далее.

Маньяк, педофил, изнасиловал и даже убил. Видео, которое в минувшую пятницу разлетелось по мозырским чатам, никого не оставило равнодушным, появилось много комментариев и еще больше домыслов. Информация через сарафанное радио обрастала все новыми подробностями. За официальным комментарием мы обратились в Мозырский РОВД. Действительно, был прецедент. 29 января в районе ресторана «Терем» на Нефтестроителей молодой человек шел за школьницей по улице, затем последовал за ней в подъезд. В лифте он вел себя неадекватно, напугал девочку, она выскочила в неуспевшие закрыться двери и рассказала все родителям, те обратились в милицию. Установить личность помогло видео с камер наблюдения. В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска нашли молодого человека. На данный момент проводится проверка.