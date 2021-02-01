График приема граждан в Мозырском райисполкоме на февраль

Обсудить проблему – первый шаг к ее решению. Представители районной власти продолжают личные приемы граждан. В феврале председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко будет принимать 10 и 24 числа. 3 февраля будет организован прием граждан первым зампредом Еленой Каленик. Дмитрий Миллер и Феликс Галюк с населением встретятся 3 и 17 февраля. Также 17-го февраля выслушать проблемы и вопросы мозырян готовы председатель Мозырского районного Совета депутатов Галина Кудина, зампред Василий Климович и управделами райисполкома Александр Чигер. Время приема у всех специалистов – с 8 утра до 13 дня. Необходима предварительная запись по телефонам: 25-64-37; 24-60-46.